Ростовские предприятия готовы идти навстречу молодым соискателям. Фото: сайт администрации Ростова.

С начала года в Ростове услуги по профориентации получили более 15 тысяч человек, из которых 9 тысяч в возрасте 14-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба госадминистрации.

- Вопрос трудоустройства особенно актуален в условиях санкционного давления. Ростовские предприятия понимают сложность экономической ситуации и готовы идти навстречу молодым соискателям, - говорится в сообщении. - Предприятия Ростова готовы обучить молодежь основным профессиональным навыкам.

При трудоустройстве молодых людей до 30 лет работодатели получают от города компенсацию. Меры поддержки бизнеса помогают предприятиям Ростова сохранить штатную численность, а молодым ростовчанам обеспечивают трудоустройство.

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