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Общество19 июня 2022 15:52

В Ростовской области ковидом заболели 68 жителей

Пандемия не хочет прощаться с донским регионом
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Пятерым заразившихся ковидом в Ростовской области понадобилась госпитализация.

Пятерым заразившихся ковидом в Ростовской области понадобилась госпитализация.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 68 заболевших COVID-19. Об этом сообщает донской Роспотребнадзор.

Пятерым заразившихся ковидом понадобилась госпитализация. Переболевших опасным заболеванием чуть меньше, чем заболевших – 57 человек. Смертей от COVID-19 в регионе не отмечено.

В России 19 июня зарегистрирован 3 081 человек, заразившийся коронавирусом. Выздоровели 3 279 человек.

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