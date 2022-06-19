В Ростовской области ковидом заболели 68 жителей

Пятерым заразившихся ковидом в Ростовской области понадобилась госпитализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Ростовской области зарегистрировано 68 заболевших COVID-19. Об этом сообщает донской Роспотребнадзор.

Пятерым заразившихся ковидом понадобилась госпитализация. Переболевших опасным заболеванием чуть меньше, чем заболевших – 57 человек. Смертей от COVID-19 в регионе не отмечено.

В России 19 июня зарегистрирован 3 081 человек, заразившийся коронавирусом. Выздоровели 3 279 человек.

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