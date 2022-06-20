Модульную школу в Суворовском оснастят интерактивным оборудованием на 4.4 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове интерактивное оборудование поставят в модульную школу в микрорайоне Суворовском. На эти нужды планируется потратить более 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим общеобразовательным учреждением. Все желающие принять в нем участие смогут подать свои заявки до 27 июня. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется оснащение интерактивным оборудованием быстровозводимого мобильного (модульного) здания начальной школы на 400 мест.

Финансирование будет осуществляться из бюджета города Ростова-на-Дону и субсидий областного бюджета. Поставку необходимо осуществить в течение пяти дней с момента подписания контракта.

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