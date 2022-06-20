Власти Ростова заказали проект строительства дорог на Театральном спуске

На проект обновления власти выделят 9,7 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовау выбрали подрядчика, который подготовит проект реконструкции и строительства дорог в границах Театрального спуска. Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок.

Изначально на все работы собирались выделить 12,1 млн рублей, но исполнитель предложил выполнить задачу за 9,7 млн рублей. После этого с компанией заключили контракт. К слову, всего за тендер поборолись две организации, которые подходили по требованиям заказчика.

Победитель закупки должен продумать обновление трех участков. Первый - на Закруткина, его планируемая протяженность - 0,3 км. Там должны обустроить трехполосную дорогу шириной 3,5 метра. С двух сторон будет тротуар.

Второй участок в 0,2 км капитально обновить намерены на проспекте Театральном. Речь идет о двух полосной дороге шириной 3,5 метра, без парковочных мест и автобусных остановок.

Третий отрезок около 0,165 км реконструируют на Краснофлотском. Это также будет двухполосный проезд с тротуарами.

Напомним, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что на Театральном спуске создадут непрерывную благоустроенную пешеходную зону с современными дорогами. Глава администрации добавил, что в будущем обновленная территория станет точкой притяжения для туристов и бизнеса.

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