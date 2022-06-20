Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 7:14

Власти Ростова заказали проект строительства дорог на Театральном спуске

Победитель конкурса должен продумать обновление трех участков
Ангелина СКИБА
На проект обновления власти выделят 9,7 млн рублей

На проект обновления власти выделят 9,7 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовау выбрали подрядчика, который подготовит проект реконструкции и строительства дорог в границах Театрального спуска. Итоги конкурса опубликовали на сайте госзакупок.

Изначально на все работы собирались выделить 12,1 млн рублей, но исполнитель предложил выполнить задачу за 9,7 млн рублей. После этого с компанией заключили контракт. К слову, всего за тендер поборолись две организации, которые подходили по требованиям заказчика.

Победитель закупки должен продумать обновление трех участков. Первый - на Закруткина, его планируемая протяженность - 0,3 км. Там должны обустроить трехполосную дорогу шириной 3,5 метра. С двух сторон будет тротуар.

Второй участок в 0,2 км капитально обновить намерены на проспекте Театральном. Речь идет о двух полосной дороге шириной 3,5 метра, без парковочных мест и автобусных остановок.

Третий отрезок около 0,165 км реконструируют на Краснофлотском. Это также будет двухполосный проезд с тротуарами.

Напомним, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что на Театральном спуске создадут непрерывную благоустроенную пешеходную зону с современными дорогами. Глава администрации добавил, что в будущем обновленная территория станет точкой притяжения для туристов и бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сити-менеджер Ростова заявил, что Театральный спуск не будут застраивать высотками

Однако с этим решением не согласен местный инвестор (подробности)