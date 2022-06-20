Фундаментальное образование и наука мирового уровня: поступаем в ЮФУ

Фото: Физфак ЮФУ

Если говорить о наиболее востребованных сегодня специальностях, то надо сказать, что направление «физика» дает возможность специализироваться в различных областях современной фундаментальной науки - от астрофизики, физики космоса и биофизики до изучения и создания наноматериалов. Также вы можете принимать участие в фундаментальных исследованиях мирового уровня, в том числе на экспериментальных установках класса «мегасайенс» в Европе и России.

Сейчас все больше молодых людей стремится получить инженерную профессию, связанную с техникой. Для них можно порекомендовать направления, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня: радиофизика, инфокоммуникационные технологии и системы связи, нанотехнологии и микросистемная техника, техническая физика, ядерная физика.

Физический факультет ЮФУ - один из крупнейших факультетов в Южном федеральном университете. В структуру факультета входят 9 кафедр, астрономическая обсерватория, три совместных лаборатории с институтами РАН, базовые кафедры в ФГУП «Ростовский на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», в ВНИИ «Градиент», Южном научном центре РАН, в Специальной астрофизической обсерватории, совместная лаборатория с ФГАНУ «НИИ Спецвузавтоматика».

Подробнее о поступлении на Физический факультет ЮФУ по ССЫЛКЕ.