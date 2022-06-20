В Батайске работников здравоохранения поздравили с Днем медика

Со словами благодарности за нелегкий труд медиков выступил Роман Волошин, и.о. главы администрации города Батайска. Фото: пресс-служба Администрации Батайска

В Батайске с профессиональным праздником поздравили медицинских работников города. Со словами благодарности за их нелегкий труд выступил и.о. главы администрации города Батайска Роман Волошин.

Он вручил главному врачу Центральной городской больницы Батайска Павлу Зайцеву Приветственный адрес Губернатора Ростовской области. Памятных знаков «85 лет Ростовской области» и Благодарственных писем администрации Батайска удостоились лучшие медработники города. Председатель Батайской городской Думы Игорь Любченко выступил с поздравлениями и вручил присутствующим медикам Благодарственные письма.

1269 сотрудников работают в системе здравоохранения города. Фото: пресс-служба Администрации Батайска

Главврач ЦГБ города Батайска Павел Зайцев, также поздравил своих коллег с профессиональным праздником.

- Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Благодарю за Ваш труд, за Ваши добрые и заботливые сердца. Многим Вы спасли жизнь, вернули здоровье, - отметил главврач батайской ЦГБ. - Нам есть кем гордиться, и есть над чем вместе работать, чтобы в дальнейшем успешно развиваться, грамотно сочетая инновационные идеи с проверенными временем методиками, направленными на сохранение и укрепление здоровья населения Батайска.

Павел Зайцев, главврач ЦГБ города Батайска также поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Администрации Батайска

Сегодня в ЦГБ Батайска работает 1 260 сотрудников. Из них 277 врачей, 476 работников среднего медицинского персонала, 37 младшего медицинского персонала, а также административный корпус и водители. 17 сотрудников награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 2 врача имеют ученую степень «Доктора медицинских наук» и 8 врачей - степень «Кандидата медицинских наук».

В 2022 году 25 абитуриентам выданы целевые направления для поступления в Ростовский государственный медицинский университет. 27 выпускников медуниверситета получили целевые направления для поступления в клиническую ординатуру. В Ростовском государственном медицинском университете обучаются 69 батайчан. В 2022 году после окончания клинической ординатуры к работе в батайской больнице приступят 13 врачей по дефицитным специальностям.