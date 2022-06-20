Четыре человека получили ожоги при пожаре в частном доме в Таганроге. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге вспыхнул пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около половины второго ночи на улице Стернина. Загорелся один из частных домов. Очевидцы, заметившие полыхающее здание, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 154 квадратных метра помещения. Ликвидировать возгорание удалось лишь в четыре часа утра. В результате пожара пострадала 24-летняя девушка, семилетний мальчик и двое стариков - мужчина 63 лет и женщина 61 года.

- В настоящее время причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, - отмечается в сообщении.

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Возгорание произошло около половины четвертого ночи.