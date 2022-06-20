Набор одаренных школьников стартовал в специализированном учебно-научном центре ЮФО

С приветственным словом к гостям конференции обратилась президент ЮФУ и научный руководитель СУНЦ ЮФО Марина Боровская. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

Прием заявок на обучение в Специализированный учебный научный центр Южного федерального округа заканчивается уже на этой неделе. И только 170 ребят смогут вступить в ряды юных ученых в одном десяти научных центров страны, созданных при ведущих вузах. Их цель - отбирать лучших школьников и обучать их как по школьной программе, так и по специальным профильным направлениям.

О том, что необходимо знать при поступлении в учебно-научный центр, на пресс-конференции рассказала президент ЮФУ Марина Боровская вместе с директором центра Тимуром Синельниковым.

РЕБЕНОК РАЗБЕРЕТСЯ, НУЖНА ЛИ ЕМУ НАУКА ИЛИ НЕТ

С приветственным словом к гостям конференции обратилась президент ЮФУ и научный руководитель Центра Марина Боровская. Она рассказала о поддержке талантливой молодежи и о развитии системы образования и науки в условиях реализации задач долгосрочного социально-экономического развития страны. А также отметила важность понимания задач и масштабных проектов, которые предстоит решать ребятам.

- Мы чувствуем ответственность перед нашим научным сообществом - насколько мы как наставники способны вовлекать в науку ребят и насколько мы готовы формировать понятные горизонты по научным исследованиям и тематикам, чтобы всем участникам этого процесса развития науки и технологий было понятно, где они могут себя реализовать в профессии, в стенах научных и образовательных организаций, - рассказала Марина Александровна.

По словам президента ЮФУ, учеба в СУНЦ - шанс понять для подростка: стоит ли ему дальше заниматься наукой или после успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ попробовать себя в чем-то новом.

Президент ЮФУ Марина Боровская с директором центра Тимуром Синельниковым. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ

ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯМ

В Специализированном учебном научном центре ЮФО одаренная молодежь проходит профильную подготовку по пяти направлениям. Чтобы вступить в ряды юных ученых центра, ребят тщательно отбирают с помощью конкурса. И лишь после этого школьники начинают заниматься профильной подготовкой по пяти направлениям. Дети могут выбрать профиль физики и математики, IT и инженерии, химии и биологии, социально-гуманитарных наук, архитектуры и искусства.

- У нас реализуются образовательные программы, ориентированные на углубленное изучение профильных предметов, на подготовку к всероссийским и международным олимпиадам и конкурсам, на проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, - рассказывает директор Центра Тимур Синельников. - Для талантливых и одаренных ребят мы привлекли преподавателей и научных руководителей из числа ведущих ученых ЮФУ и научно-образовательного кластера ЮФО.

ПЯТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, СПОРТ И ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА

После прохождения обучения ребята получат аттестат об образовании государственного образца.

По словам Тимура Тамазовича, в этом году 11 выпускников центра получат медали за отличную учебу, что даст им возможность поступить в лучшие вузы страны.

Каждый день начинающих ученых расписан по минутам. В день у ребят, как у настоящих студентов, не менее четырех пар. А еще занятия по профильным модулям с научными сотрудниками университета.

И чтобы хоть немного разгрузить юный мозг от напряженного дня, в перерывах от науки школьники могут заняться разноплановым досугом. Здесь можно и в шахматы поиграть, и спортом позаниматься, и сходить в бассейн.

А еще с ребятами работает психолог, чтобы те смогли быстрее адаптироваться к новому распорядку жизни.

- Что касается проживания, то для иногородних предусмотрено проживание в университетском кампусе с отдельным входом и круглосуточной охраной. На протяжении всего периода обучения с ребятами работает психолог в случае необходимости, - говорит о нюансах директор центра. - Для всех детей также организовано пятиразовое питание.

В этом году проводится набор детей среди учеников 7-11 классов. После трехэтапного открытого конкурса будут зачислены лучшие из лучших. В планах у Центра принять от 130 до 170 учеников.

Подать заявку можно до 25 июня.