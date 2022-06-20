Делегация Ростовской области заключила 15 соглашений на сумму в 38 млрд рублей

Экономический форум завершился 18 июня. Фото: сайт правительства РО
Делегация Ростовской области заключила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 15 соглашений на общую сумму около 38 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказал губернатор Василий Голубев.
- Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в регион. Они видят в этом интерес и новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку и создавать условия для успешной реализации проектов, - сказал Василий Голубев.
Соглашения, которые подписали на ПМЭФ-2022, касаются различных направлений. Так, например, власти договорились с инвесторами о развитии сфер жилищного строительства и индустрии стройматериалов. Обсудили взаимодействие в вопросах охраны интеллектуальной собственности и газификации региона.
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