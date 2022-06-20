В 28 муниципалитетах Ростовской области продлено штормовое предупреждение по пожароопасности

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение по пожароопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области было продлено штормовое предупреждение по пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Синоптики Гидрометцентра предупредили дончан, что пожароопасность будет достигать пятого класса в 28 муниципалитетах.

В южной части это районы Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский. На юго-востоке это Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский районы. В центральной части региона высокая пожароопасность в Семикаракорском, Багаевском, Веселовском, Мартыновском, Волгодонском, Цимлянском районах. Кроме того вероятность пожаров большая в северной половине Азовского района, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах. Четвертый класс пожароопасности сохраняется в Ростове-на-Дону, а также в Константиновском и Усть-Донецком районах.

- Дончанам необходимо воздержаться от разведения костров. Следует также быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш, - отмечается в сообщении.

В случае ЧС необходимо обращаться по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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В 28 городах и районах Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары.

В ряде территорий прогнозируют высокую пожароопасность.