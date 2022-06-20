В Новочеркасске на 4 года осудили предпринимателя за уборку свалок лишь на бумаге

Новочеркасский подрядчик убирал мусор с улиц города лишь на бумаге. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировский районный суд Ростова приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы предпринимателя, который ликвидировал несанкционированные свалки в Новочеркасске лишь на бумаге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как показало следствие, с марта по июль 2017 года и с сентября по декабрь 2017 года во время выполнения работ по вывозу мусора с нелегальных свалок Новочеркасска предприниматель предоставил в Департамент ЖКХ документы, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ. В результате чего из бюджета города были похищены денежные средства в размере 881 111 рублей и 1 199 349 рублей соответственно.

Подсудимый свою вину отрицает. Однако Кировский районный суд Ростова признал предпринимателя виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Суд постановил взыскать с него в бюджет Новочеркасска сумму причиненного ущерба в размере 2 080 460,95 рубля. А по совокупности преступлений с наказанием, назначенным по приговору Шахтинского городского суда, окончательно бизнесмену назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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