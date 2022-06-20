Выпускники Ростовской области 20 и 21 июня сдадут ЕГЭ по информатике

Экзамен по информатике в Ростовской области пройдет в компьютерной форме. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области 20 и 21 июня более 2,5 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В первый день для сдающих откроют двери 86 пунктов, а во второй – 38.

- ЕГЭ по информатике и ИКТ завершит основной период экзаменационной кампании в 2022 году, - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - В этом году, как и в предыдущем, экзамен пройдет в компьютерной форме.

По словам Игоря Гуськова, во время сдачи на компьютерах будет отсутствовать доступ в Интернет, а на выполнение заданий выпускникам будет отведено 3 часа 55 минут. Каждый вариант экзаменационной работы будет включать 27 заданий, с различным уровнем сложности и необходимым для их решения программным обеспечением. Результаты станут известны не позднее 4 и 6 июля. Для тех, кто не сможет сдать экзамен в основной день, предусмотрен резервный – 28 июня.

Напомним, до 2020 года участники госэкзамена по информатике выполняли экзаменационную работу на бумажных бланках. Позже в экзамен были включены задания на программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

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