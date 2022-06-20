В Ростове до конца года планируют снести 381 нелегальный ларек

Всего в начале года насчитывали 513 незаконных НТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове до конца 2022 года планируют снести 381 нелегальный ларек. Об этом говорится в проекте документа, который будут обсуждать 21 июня на заседании городской думы.

Количество оставшихся незаконных торговых точек подсчитали в конце мая. До этого, в течение пяти месяцев, успели убрать 213 уличных магазинов. Всего же в начале года насчитывали 513 НТО, установленных с нарушениями.

- Особое внимание сейчас уделяется сносу табачных ларьков. За истекший период 2022 года от таких мест продажи освободили 26 участков, на 20 площадках работы провели в рамках контрактов, - уточняется в документе гордумы.

Власти добавили, что при сносе ларьков все чаще сталкиваются «с противодействием третьих лиц, социальной напряженностью и неисполнением законных требований».

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