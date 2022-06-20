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Общество20 июня 2022 11:07

За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек

Они прибывают из ДНР, ЛНР и Мариуполя
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовскую область за сутки въехали более 17,5 тысячи беженцев.

В Ростовскую область за сутки въехали более 17,5 тысячи беженцев.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

За минувшие сутки в Ростовскую область въехали более 17,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.

Вынужденные переселенцы ежедневно въезжают в Ростовскую область. Они прибывают из Донецкой, Луганской народных республик и Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения. Там по необходимости им оказывают психологическую и юридическую помощь.

Кроме того, прибывшим назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Частично беженцев расселяют в ПВРах.