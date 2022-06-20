За сутки границу Ростовской области пересекли более 17,5 тысячи человек

В Ростовскую область за сутки въехали более 17,5 тысячи беженцев.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
За минувшие сутки в Ростовскую область въехали более 17,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысяч граждан, - отмечается в сообщении.
Вынужденные переселенцы ежедневно въезжают в Ростовскую область. Они прибывают из Донецкой, Луганской народных республик и Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения. Там по необходимости им оказывают психологическую и юридическую помощь.
Кроме того, прибывшим назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.
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