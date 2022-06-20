В Новочеркасске с 19 июня по нескольким маршрутам прекратят ходить трамваи

Причиной перерыва в трамвайном сообщении стало проведение аварийных ремонтных работ
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 19 июня в городе Новочеркасске будет прекращено трамвайное движение сразу по нескольким маршрутам. Причиной перерыва в трамвайном сообщении стало проведение аварийных ремонтных работ МУП «Горводоканал». Об этом сообщает пресс-служба администрации Новочеркасска.
Так, с 19 июня уже перестали ездить трамваи по улице 26 Бакинских Комиссаров по маршруту № 2. А с понедельника, 20 июня, и до окончания ремонтных работ прекращено движение трамваев по маршрутам 1, 2, 3 и «Кольцевой». О сроках возобновления трамвайного движения не сообщается.
Напомним, в Таганроге в мае этого года приняли в работу последний участок трамвайных путей в переулке Смирновском. Рабочие реконструируют трамвайную инфраструктуру в Смирновском переулке. Ремонтные работы ведутся на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Фрунзе. Его общая протяженность составляет 3,9 километра.
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