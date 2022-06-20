Конституционный суд поддержал программиста из Ростова и защитил IT-разработчиков

Мужчина прошел все возможные инстанции, чтобы доказать право на компьютерную программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конституционный суд поддержал программиста из Ростова в громком разбирательстве об интеллектуальной собственности. После жалобы донского специалиста за всеми IT-разработчиками признали право на собственное авторство в коллективном продукте. Об этом говорится на сайте КС РФ.

- Недопустимо отказывать в защите прав только на том основании, что программа - составное произведение. Вопреки справедливости правосудие в таких случаях ведется в ущерб автору. Эта норма не соответствует Конституции, - подчеркнули в Конституционном суде.

Все началось с того, что в высшую инстанцию обратился ростовчанин, который тщетно пытался отстоять право на созданную им программу. Мужчина заявил, что его продукт незаконно присвоили бывший работодатель и швейцарская компания, но в судах с этим ничего поделать не могли - специалист просто не имел право претендовать на свой технологический вклад.

К слову, сам программист работал с нечестными коллегами на открытых, доступных условиях без ограничений и лицензий.

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