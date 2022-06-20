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Общество20 июня 2022 12:23

Конституционный суд поддержал программиста из Ростова и защитил IT-разработчиков

В инстанции рассмотрели жалобу ростовчанина, который пытался доказать права на свою технологию
Ангелина СКИБА
Мужчина прошел все возможные инстанции, чтобы доказать право на компьютерную программу

Мужчина прошел все возможные инстанции, чтобы доказать право на компьютерную программу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конституционный суд поддержал программиста из Ростова в громком разбирательстве об интеллектуальной собственности. После жалобы донского специалиста за всеми IT-разработчиками признали право на собственное авторство в коллективном продукте. Об этом говорится на сайте КС РФ.

- Недопустимо отказывать в защите прав только на том основании, что программа - составное произведение. Вопреки справедливости правосудие в таких случаях ведется в ущерб автору. Эта норма не соответствует Конституции, - подчеркнули в Конституционном суде.

Все началось с того, что в высшую инстанцию обратился ростовчанин, который тщетно пытался отстоять право на созданную им программу. Мужчина заявил, что его продукт незаконно присвоили бывший работодатель и швейцарская компания, но в судах с этим ничего поделать не могли - специалист просто не имел право претендовать на свой технологический вклад.

К слову, сам программист работал с нечестными коллегами на открытых, доступных условиях без ограничений и лицензий.

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