В Минтрансе Ростовской области предложили построить автодорогу от Ольгинской до хутора Арпачин

Министерство транспорта Ростовской области озвучило планы по строительству в Багаевском районе автомобильной дороги «Ольгинская – Алитуб – Арпачин». Новая дорога даст импульс к развитию прилегающих территорий и обеспечит туристическую привлекательность населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Во время знакомства с предполагаемой траекторией прохождения планируемой автодороги министр транспорта Владимир Окунев отметил, что предлагаемая траектория требует детальной проработки. Он предложил прислушаться к замечаниям и подготовить предложения по развитию территорий, которые в перспективе окажутся в непосредственной близости от новой автодороги.

- Мы должны не только обеспечить транспортную доступность уже существующих населенных пунктов, - заявил Владимир Окунев. - Но и подумать о том, как можно развить примыкающие к трассе территории.

В обсуждении проекта автодороги приняли участие сотрудники регионального Минтранса, руководство «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, представители администраций Аксайского и Багаевского районов. Вернуться к рассмотрению вопроса планируется через две недели.

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