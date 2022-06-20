В Ростове школа Суворовского микрорайона продолжит принимать первоклассников

Сейчас в суворовской школе занимаются 4160 детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону опровергли заявления о том, что школа в Суворовском перестала принимать первоклассников. Этой группы учеников трудности с зачислением не коснулись, и заявления принимаются.

Официальный комментарий по ситуации сегодня, 20 июня, поступил из управления образования города.

- Уважаемые родители, согласно норме, утвержденной приказом Минпросвещения России, в приеме в школу могут отказать только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее директор суворовской школы №75 Галина Куркина рассказала, образовательное учреждение было рассчитано на 1340 учеников, но сейчас там занимаются 4160 детей. Для того, чтобы изменить ситуацию, в микрорайоне планируют возвести новую модульную школу. Власти уже заключили контракт с подрядчиком на эти работы. С появлением дополнительного здания количество свободных мест должно увеличиться.

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