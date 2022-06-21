Благоустройство прибрежной зоны в донском хуторе обойдется в 14,8 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области оборудуют прибрежную зону в одном из местных хуторов. На эти нужды планируется потратить более 14,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Апаринского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 5 июля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется благоустройством прибрежной зоны вдоль реки Северский Донец. Благоустраиваемая зона будет находиться в хуторе Апаринском, примерно в 150 метрах по направлению на юго-восток от земельного участка №58 по ул. Донецкая.

Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить в течение 45 дней с момента заключения контракта.

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