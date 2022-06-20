В Таганроге обсудят проект строительства плавучего причала в морском порту

Заказчиком строительства морского причала в Таганроге выступила московская компания. Фото: Из архива "КП - Ростов-на-Дону".

В Таганрогской библиотеке имени Чехова 26 июля на общественных слушаниях рассмотрят проект создания плавучего причала для швартовки пассажирских судов, а также проведение ремонтных дноуглубительных работ.

О начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Создание плавучего причала № 9 в морском порту г. Таганрог» сообщил подрядчик – фирма из Санкт-Петербурга. Заказчиком строительства морского причала в Таганроге выступила московская компания.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге пройдут общественные обсуждения благоустройства земельного участка на пересечении улицы Фрунзе и переулка Мечниковского. В повестке дня - обсуждение двух возможных вариантов дальнейшего благоустройства общественного пространства, представленных проектными организациями. А также выбор наименования сквера и назначения территории под ним.

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