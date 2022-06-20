Двое дончан наняли "киллера" для убийства своего обидчика

В Ростовской области двое дончан наняли киллера для своего обидчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 27 и 29 лет. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям 105 УК РФ "Организация приготовления к убийству по найму" и 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия". Сообщили в региональном управлении следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что в конце 2020 года злоумышленники за 300 тысяч рублей наняли своего знакомого для убийства неугодного им мужчины. Для этого они выдали "киллеру" обрез карабина и патроны к нему, а передали все данные машины, на которой ездит предполагаемая жертва. Но когда исполнить взвесил все "за" и "против" и осознал все возможные последствия, он обратился в ФСБ. Правоохранители инсценировали убийство и задержали нанимателей. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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