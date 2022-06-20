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Общество20 июня 2022 17:21

Личинки мароккской саранчи обнаружили на полях в Ростовской области

Этот вредитель может уничтожить любые сельскохозяйственные культуры
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области ожидается нашествие саранчи.

В Ростовской области ожидается нашествие саранчи.

Фото: Наталья НЕШУМОВА

В Ростовской области во время обследования полей были обнаружены личинки мароккской саранчи. Об этом сообщили в пресс-службе региональный Россельхозцентр.

- Это особо опасный многоядный вредитель, который способен повреждать практически любые сельскохозяйственные культуры. Очаги распространения личинок выявлены на пастбищах площадью 455 гектаров, - отмечается в сообщении.

Проблемные участки были выявлены в Заветинском и Ремонтненском районах. В настоящее время специалисты уже организовали работы по обработке территорий. Есть вероятность, что взрослые окрыленные особи могут начать нашествие на регион уже в конце июня.

Саранча может повреждать плодовые деревья, виноградники, а также посевы овощных и сельскохозяйственных культур.

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Ростовский ученый рассказал, откуда берутся полчища саранчи, и чем полезны насекомые.

По прогнозам экспертов, в донском регионе ожидается нашествие вредителей.