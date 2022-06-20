Ростовская мэрия купила здание для музея администрации

В Ростове мэрия купила дорогостоящее здание для хранения подарков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовской мэрии рассказали о покупке здания за 197,7 миллиона рублей. Причиной для такого приобретения послужили необходимость переезда некоторых департаментов. Об этом сообщает портал Donnews.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что в расположенное в центре города здание переведут часть других департаментов.

В настоящее время, по словам сити-менеджера, властям не хватает собственных площадей. Алексей Логвиненко сам настаивал на покупке. Купленное здание было включено в состав муниципальной собственности.Теперь мэрия переведет к зданию Думы часть департаментов и управлений. Благодаря этому город сможет значительно экономить на аренде.

- Кроме того, в этом здании мы хотим разместить музей администрации Ростова. У нас за годы скопилось много подарков, картин и прочих экспонатов, - отметил Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове выкупили комплекс зданий для первого музея истории города.

Культурное учреждение собираются открыть в Думском проезде.