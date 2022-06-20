43-летний мужчина погиб при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области вспыхнула пристройка к многоквартирному дому. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июня, около восьми часов утра на улице Артиллерийской в городе Миллерово. Очевидцы заметили, как загорелась пристройка к двухэтажному многоквартирному дому и поспешили вызвать к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось в 8:21, а уже в 8:29 огонь был полностью потушен. Когда спасателям удалось проникнуть в дом, там они обнаружили тело 43-летнего мужчины. Причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Один из пострадавших - семилетний ребенок.