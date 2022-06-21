В Ростове 21 июня будет стоять жара в +35 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице ожидается жуткая жара. Такой прогноз дали сотрудники местного Гидрометцентра. Погода за окном будет ясной и солнечной, осадков в этот день не ожидается.

Ветер будет дуть с запада, затем он сменит направление на северо-западное. Порывы его временами будут достигать пяти-десяти метров в секунды. Столбики термометров будут достигать отметки в +35 градусов. В ночные часы температура воздуха опустится до +21 градуса.

В МЧС Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности в южных, юго-восточных, местами в центральных районах Дона и Приазовье.

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Воздух будет прогреваться до +33 градусов.