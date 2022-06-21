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Общество21 июня 2022 7:19

В Ростове консервацию правительственной автостоянки на Театральном продлят за 4,4 млн рублей

Объект был не достроен
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Недостроенная автостоянка на Театральном будет снова законсервирована.

Недостроенная автостоянка на Театральном будет снова законсервирована.

Фото: Андрей КАРА

«Управление транспортного обеспечения» ищет в Ростове подрядчика, который выполнит работы по продлению срока консервации недостроенной автостоянки на 200 автомобилей, принадлежащей автопредприятию донского правительства. Заказчик оценил консервацию недостроя, расположенного по адресу Театральный проезд, 62а/207а», в 4 386 577 рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет передать заказчику «объект в состоянии, обеспечивающем прочность, устойчивость и сохранность эксплуатационных качеств, и характеристик конструкций, и материалов». По условиям договора объект должен быть безопасен для населения и окружающей среды как минимум на протяжении трех лет.

Известно, что стар строительства этой автостоянки был дан более 10 лет назад. Но в ходе строительства второго этажа, работы были приостановлены. Первую консервацию недостроен провели в 2012 году, а в 2020 разработали документы на 4-летнюю консервацию. Но этот проект не был реализован.

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Рассказываем, где расположена новая автостоянка (подробнее)