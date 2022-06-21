В Ростове консервацию правительственной автостоянки на Театральном продлят за 4,4 млн рублей

Недостроенная автостоянка на Театральном будет снова законсервирована. Фото: Андрей КАРА

«Управление транспортного обеспечения» ищет в Ростове подрядчика, который выполнит работы по продлению срока консервации недостроенной автостоянки на 200 автомобилей, принадлежащей автопредприятию донского правительства. Заказчик оценил консервацию недостроя, расположенного по адресу Театральный проезд, 62а/207а», в 4 386 577 рублей. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет передать заказчику «объект в состоянии, обеспечивающем прочность, устойчивость и сохранность эксплуатационных качеств, и характеристик конструкций, и материалов». По условиям договора объект должен быть безопасен для населения и окружающей среды как минимум на протяжении трех лет.

Известно, что стар строительства этой автостоянки был дан более 10 лет назад. Но в ходе строительства второго этажа, работы были приостановлены. Первую консервацию недостроен провели в 2012 году, а в 2020 разработали документы на 4-летнюю консервацию. Но этот проект не был реализован.

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