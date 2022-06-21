Базовый перевозчик Платова собирается приобрести самолеты Airbus A220

Приобрести новые воздушные суда намерены после 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области базовый перевозчик аэропорта Платов подтвердил намерения по закупке новых самолетов Airbus A220. Этот проект оставлять не собираются, но вернуться к нему смогут только после 2023 года. Такое заявление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сделал представитель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

- Ресурсы есть, этот перспективный проект сможем продолжить при более благоприятных условиях. Главный вектор внимания направлен на российскую технику, - сказал Павел Удод.

Добавим, в рамках ПМЭФ-2022 перевозчик также подписал соглашение о строительстве на Дону комплекса для техобслуживания воздушных судов. Это сооружение будет первым на юге страны. Предварительно, инвестор вложит в объект 800 млн рублей.

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