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Экономика21 июня 2022 8:01

Базовый перевозчик Платова собирается приобрести самолеты Airbus A220

Эти планы начнут выполнять при более благоприятных условиях
Ангелина СКИБА
Приобрести новые воздушные суда намерены после 2023 года

Приобрести новые воздушные суда намерены после 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области базовый перевозчик аэропорта Платов подтвердил намерения по закупке новых самолетов Airbus A220. Этот проект оставлять не собираются, но вернуться к нему смогут только после 2023 года. Такое заявление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сделал представитель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

- Ресурсы есть, этот перспективный проект сможем продолжить при более благоприятных условиях. Главный вектор внимания направлен на российскую технику, - сказал Павел Удод.

Добавим, в рамках ПМЭФ-2022 перевозчик также подписал соглашение о строительстве на Дону комплекса для техобслуживания воздушных судов. Это сооружение будет первым на юге страны. Предварительно, инвестор вложит в объект 800 млн рублей.

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