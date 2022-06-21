Готовность детского сада на 120 мест в селе Самбек Ростовской области составляет 70%

На стройплощадке нового детсадика в Самбеке выполняются устройство освещения и силовой разводки, ведутся фасадные работы. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области на территории Самбекского сельского поселения строительство детского сада на 120 мест завершено на 70%. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова, на строительной площадке нового детсадика выполняются устройство освещения и силовой разводки, ведутся фасадные работы. Закупаются материалы и оборудование внутреннего водоснабжения и канализации, отопления. Сейчас строительная готовность нового объекта составляет 70%.

Открытия нового садика местные жители ждут с нетерпением, поскольку действующий детский сад «Мальвина» рассчитан всего лишь на 40 мест и не может вместить всех желающих. Новый детский сад сможет принять малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Помимо групповых ячеек здесь разместятся пищеблок, гимнастический и музыкальный залы, медицинский блок, прачечная. Завершить работы планируют в 2022 году.

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