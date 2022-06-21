В Ростове модернизируют 30 трамваев и организуют два дополнительных маршрута

Развивать трамвайную сеть Ростова планируется в рамках концессии. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове 30 единиц трамваев модели City-Star планируется модернизировать в рамках концессии, изменив ширину трамвайной колеи на 1 524 миллиметров. Об этом на заседании городской думы рассказал замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Департаментом транспорта было предложено организовать в Ростове два дополнительных трамвайных маршрута. В результате соглашения концессионер получит в пользование два трамвайных депо и земельный участок под строительство нового трамвайного депо на Орбитальной. По проекту, старые здания депо будут снесены. Новые депо будут вмещать 91 вагон, в том числе 61 трехсекционный.

Модернизировать трамвайную сеть в Ростове планируют с новых направлений. По словам Дмитрия Симкова, сначала не будут затрагивать существующую сеть. За ее реконструкцию на протяжении от депо на Балакирева до Центрального рынка, возьмутся, когда начнет уже функционировать новая трамвайная сеть. При этом первым этапом работ станет линия из Левенцовского микрорайона по улице 339-й Стрелковой дивизии.

Чтобы обеспечить скоростной режим, проектом предусмотрено строительство от улицы Волкова до площади Гагарина эстакады на протяжении 5,8 километра. Другая эстакада пройдет от улицы Станиславского до улицы 339-й Стрелковой дивизии на протяжении 6,8 километра. Трамвайная линия в Суворовский микрорайон протянется не по улице Вавилова, как планировали раньше, а по Орбитальной.

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