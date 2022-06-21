В Ростовской области нашли погибшим 17-летнего студента техникума

О трагедии полицейским рассказала мама 17-летнего батайчанина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске Ростовской области разбираются в обстоятельствах смерти 17-летнего студента второго курса одного из донских техникумов.

О юноше известно, что он рос в благополучной семье, никогда не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Парня нашли повешенным во дворе его дома. Тело обнаружила его мать.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, следствие начало проверку по данному факту.

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