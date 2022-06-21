Погибшую рыбу нашли местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый замор рыбы произошел в Соленом озере под Ростовом-на-Дону. Погибших пресноводных нашли на берегу водоема и в камышах, теперь люди жалуются на неприятный запах. Эту ситуацию уже обсуждают в социальных сетях.

- В районе СНТ «Гидромеханизатор» полно дохлой рыбы, ужасный запах. В прошлых годах озеро цвело в конце лета, но не в таких масштабах, а в июне такого не было. В этом году появилось очень много водорослей, какая-то пленка, пена, - рассказал очевидец.

Известно, что на проблемное место уже выехали инспекторы министерства природы региона. Специалисты прежде всего выяснят причины произошедшего.

- Проверка уже проводится, ее итоги будут готовы в течение дня. После этого начнем решать вопрос о передаче материалов в Росприроднадзор. Предварительно, замор мог произойти из-за высокой температуры воздуха, - сообщили в пресс-службе Минприроды Дона.

Напомним, во время жары в водоемах обычно снижается количество кислорода, и из-за этого страдают многие виды рыб. В этом году подобные случаи уже фиксировали на прибрежной полосе Мертвого Донца и в районе Чеховской набережной Таганрога.

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