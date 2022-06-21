Вечером 21 июня в Ростове состоится акция «Огненные картины войны»

Мероприятие проведут в преддверии Дня памяти и скорби. Фото: Какасьева Александра

Вечером 21 июня в Ростове перед зданием ДГТУ состоится акция «Огненные картины войны». Полюбоваться на яркую композицию, которую выложат из свечей, можно будет в 20 часов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Ростов присоединится к международной акции на площади Гагарина перед ДГТУ. Также участники сбора возложат цветы к памятному месту студентам и сотрудникам РИСХМ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, завтра, в День памяти и скорби, в донской столице организуют еще два памятных мероприятия.

В 4 часа утра на Набережной около памятника адмиралу Ушакову молодые люди и девушки закружатся в вальсе выпускников 1941 года. После этого ростовчане соберутся у знака «Пограничникам всех поколений» и опустят на реку Дон траурный венок.

В 9 часов состоится возложение цветов и венков в сквере имени Фрунзе.

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