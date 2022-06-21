В Таганроге осудили бывшего замдиректора предприятия

Обвиняемый был признан Таганрогским городским судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО.

В Таганроге бывшему заместителю директора по благоустройству предприятия города назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей и лишили прав заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года. Обвиняемый был признан Таганрогским городским судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает городская прокуратура.

Как показало следствие, обвиняемый с 18 по 30 мая 2020 года направил осужденного К. на уборку территории потребительского гаражного кооператива, где работала его мать. В табель учета рабочего времени им были внесены ложные сведения. Согласно записи, правонарушитель отработал 28 часов на территории МКУ, что не соответствует действительности. Во второй раз подсудимый освободил от трудовой повинности другого осужденного. Это произошло с 6 августа по 7 октября 2020 года. Бывший замдиректора организации отправил осужденного работать сезонным спасателем на Центральном пляже города, а в табель внес ложные сведения.

Таганрогский городской суд учел, что фигурант уже несколько месяцев находился под домашним арестом, поэтому уменьшил сумму штрафа до 400 тысяч рублей.

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