В Ростове двух полицейских заподозрили в превышении полномочий и взяточничестве

В Ростове двух полицейских заподозрили в превышении полномочий и получении взятки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении бывших сотрудников отдела полиции № 5 Их заподозрили в совершении преступлений по статье 286 "Превышение должностных полномочий" 290 УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщили в управлении регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что в феврале злоумышленники, будучи при исполнении обязанностей, прибыли прибыли на вызов в квартиру в переулке Андреева. Там они нарушили закон «О полиции» и должной регламент. Они без предупреждения надели наручники на двух ростовчан, а затем усадили их в полицейскую машину. По пути в отдел один из задержанных передал полицейским 30 тысяч рублей. За это денежное вознаграждение правоохранитель пообещал не привлекать злоумышленников к административной ответственности за употребление наркотиков.

Сотрудники ФСБ выявили все допущенные полицейскими нарушения во время оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас один из подозреваемых находится под домашним арестом. Второму правоохранителю удалось скрыться и в настоящее время он объявлен в федеральный розыск.

- Следствием по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося от следствия лица, - отмечается в сообщении.

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