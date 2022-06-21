В Батайске застройщика подозревают в мошенничестве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Батайске возбудили уголовное дело в отношении директора одной из городских строительных компаний. Его заподозрили в совершении преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета по Ростовской области.

Следователи выяснили, что в 2020 году злоумышленник, будучи исполнителем по госконтракту на выполнение работ по благоустройству парка, передал заказчику фальшивые документы, в которых говорилось об использованных материалах, оборудовании и работах, выполненных его фирмой. Таким образом он нанес бюджету района и области ущерб в особо крупном размере.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отмечается в сообщении.

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