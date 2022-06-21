В ближайшие пару дней на Ростовскую область обрушатся грозовые дожди

В Ростове объявлено штормовое предупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В течение суток 22 и 23 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, - отмечается в сообщении.

Непогода будет сопровождаться ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы будут достигать 22-27 метров в секунду.

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Пожароопасность будет достигать пятого класса.