Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 17:14

В ближайшие пару дней на Ростовскую область обрушатся грозовые дожди

Они будут сопровождаться градом и шквалистым ветром
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове объявлено штормовое предупреждение.

В Ростове объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- В течение суток 22 и 23 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, - отмечается в сообщении.

Непогода будет сопровождаться ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы будут достигать 22-27 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 28 муниципалитетах Ростовской области продлено штормовое предупреждение по пожароопасности.

Пожароопасность будет достигать пятого класса.