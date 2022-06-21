В Ростове на козырьке дома нашли тело мужчины, которого искали три дня

Тело мужчины обнаружили спустя три дня после его исчезновения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на козырьке дома нашли тело пенсионера, которого разыскивали три дня. Об этом сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».

По словам очевидцев, мужчина пропал еще 19 июня. Близкие подумали, что он вышел из дома. Когда пожилой человек не вернулся, родственники забили тревогу. Пропавшего начали искать.

21 июня тело мужчины заметили на козырьке дома. По предварительной информации, он мог там оказаться еще три дня назад.

По факту произошедшего проведут проверку, в результате которой и станут известны все обстоятельства случившегося.

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