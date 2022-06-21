Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу беременную женщину

В Ростовской области инспекторы ДПС помогли добраться до больницы беременной женщине. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области сотрудники ГИБДД помогли доставить доставить в больницу беременную женщину с внезапно открывшимся кровотечением. Благодаря инспекторам дончанке вовремя оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Ростов-Новошахтинск» у патрульного автомобиля инспекторов ГИБДД затормозила машина Kia и водитель попросил оказать ему помощь. Дончанин рассказал, что в машине его беременная жена, у которой открылось кровотечение и им экстренно необходимо в кратчайший срок добраться в БСМП-2.

- Старшие лейтенанты полиции Максим Полумиев и Владимир Карнаухов включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в медучреждение. Благодаря действиям инспекторов ДПС женщине была оказана своевременная медицинская помощь, - отмечается в сообщении.

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