В Ростовской области инспекторы ДПС поймали угонщика иномарки

В Ростовской области поймали угонщика иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области инспекторы ДПС смогли задержать угонщика иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Правоохранители стояли на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» и получили информацию об угоне автомобиля Renault. Машину похитили в посёлке Зеленая Горка Семикаракорского района. На 96 км трассы заметили похожий автомобиль. Сотрудники ГИБДД попытались его остановить, но водитель проигнорировал требование и продолжил путь. Экипажи начали преследование и угонщика все-таки удалось установить. Полицейские проверили автомобиль и документы водителя по базе ГИБДД и выяснили, что именно этот автомобиль и был угнан. Кроме того, ранее угонщик был лишен прав и находился в нетрезвом состоянии.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы. Машину вернули законному владельцу.

- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что ростовчанин, незаконно управлявший автомобилем, ранее уже был судим за кражу. Как пояснил задержанный, он увидел, как собственник автомобиля остановился на дороге, покинув транспортное средство на короткое время, оставив при этом ключи в машине и совершил угон, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За несостоявшийся угон машины будет наказан житель Шахт.

Злоумышленнику не удалось покататься, так как в автомобиле закончился бензин.