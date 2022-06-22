23 июня часть Северного микрорайона в Ростове оставят без воды

По ряду адресов воду будут подавать с пониженным давлением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 23 июня, с 8:30 до 23 часов в Ростове на Северном проведут масштабное отключение воды. По ряду адресов ее не будут подавать вовсе, в остальных домах ресурс должен поступать с перебоями. Об этом предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

- Водоснабжение прекратят в поликлинике №1 на Днепропетровской, в Донском инфекционном центре на Виталия Ходоша, в Аксайском ПМК. Также отключение проведут в садовом и дачном товариществах «Мичуринец» и «Березка», в поселке Ковалевка и на улице Днепропетровской - от дома №50 до №125, - уточнили в компании.

С пониженным давлением вода будет поступать к жителям поселка Музыкантов, ЖК Платовского, в садовые товарищества «Космос», «Афганец», «Агропром» и «Париж». Причина отключений - технические работы на Днепропетровской.

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