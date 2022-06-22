В Таганроге на Фрунзе может появиться мини-парк рядом с почтамтом

Проект будущего сквера обсудили в Таганроге. Фото: сайт администрации Таганрога.

В одном из скверов Таганрога, возле здания городского почтамта, на пересечении переулка Мечниковского с улицей Фрунзе, планируется разбить городской парк. В настоящее время здесь, возле здания городского почтамта, установлен забор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Таганрога.

Городской парк предложено организовать в приморском городе на площади около 200 квадратных метров. На рассмотрение комиссии в городской библиотеке было предложено три проекта благоустройства общественной территории.

Принимать участие в будущих общественных слушаниях модернизации сквера смогут все желающие.

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