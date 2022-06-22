25 июня в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя

Нарушители, которые будут торговать горячительным, получат административные штрафы Фото: Мария ЛЕНЦ

25 июня - в день выдачи школьных аттестатов - в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили городские власти.

Нарушители, которые будут торговать горячительным, получат административные штрафы: граждан будут наказывать на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 3 до 4 тысяч рублей, юридические лица - от 30 до 40 тысяч рублей. Товар могут конфисковать.

Добавим, продавать алкоголь 25 июня разрешили только в точках общепита и в магазинах беспошлинной торговли. Клиентам будут предлагать пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

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Увидеть иллюминацию смогут все желающие с 21:30 до 22 часов (подробности)