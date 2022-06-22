В Ростове на вертолетном поле началась подготовка земли для строительства культовых учреждений

На ростовском вертолетном поле появится новый храм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на вертолетном поле запланировали построить новый храм. Право на строительство культовых сооружений получил приход храма иконы Божией Матери. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Постановлениие было подписано главой ростовской мэрии Алексеем Логвиненко. Согласно опубликованной документации, православный приход храма иконы Божией Матери Державная города Ростова-на-Дону займется планировкой территории бывшего аэродрома ДОСААФ. Позже здесь появятся здания и сооружения культовых учреждений, есть вероятность, что это будет православный храм.

Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств после того, как будут получены необходимые документы от ростовского ДАиГа. Работы необходимо полностью выполнить в течение одного года со дня выхода постановления.

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