В Таганроге игровые автоматы замаскировали под уличный туалет

За конструкцией общественного туалета скрывался салон игровых автоматов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Таганроге прикрыли работу салона игровых автоматов, замаскированного под общественный туалет. Об этом сообщает 1rnd на со ссылкой на собственный источник.

Обнаружили салон игровых автоматов в Таганроге местные жители. Автоматы были замаскированы под общественный туалет около городского парка. Прохожие, которым нужно было посетить туалет, не смогли им воспользоваться. А когда они туда все-таки проникли, за ширмой обнаружили игровые автоматы и завсегдатаев этого игрового салона. Тогда горожане выступили с жалобой на фальшивые конструкции в адрес мэра города Михаила Солоницына.

После чего ненастоящую общественную уборную закрыли. В свою очередь правоохранительные органы приступили к проверке и розыску владельцев незаконно установленных игровых автоматов.

На запрос "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту публикации проводится проверка. Подробности не уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор Ростовской области Валерий КУЗНЕЦОВ: «С такой бедой, как подпольные игровые клубы, пока справиться не можем»

Во время беседы с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды-Ростов» он, как всегда, был откровенен и эмоционален (подробнее)