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Общество22 июня 2022 10:49

В Таганроге игровые автоматы замаскировали под уличный туалет

Деятельность нелегального игрового бизнеса была приостановлена
Анастасия ТАЛЫЗИНА
За конструкцией общественного туалета скрывался салон игровых автоматов.

За конструкцией общественного туалета скрывался салон игровых автоматов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Таганроге прикрыли работу салона игровых автоматов, замаскированного под общественный туалет. Об этом сообщает 1rnd на со ссылкой на собственный источник.

Обнаружили салон игровых автоматов в Таганроге местные жители. Автоматы были замаскированы под общественный туалет около городского парка. Прохожие, которым нужно было посетить туалет, не смогли им воспользоваться. А когда они туда все-таки проникли, за ширмой обнаружили игровые автоматы и завсегдатаев этого игрового салона. Тогда горожане выступили с жалобой на фальшивые конструкции в адрес мэра города Михаила Солоницына.

После чего ненастоящую общественную уборную закрыли. В свою очередь правоохранительные органы приступили к проверке и розыску владельцев незаконно установленных игровых автоматов.

На запрос "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе МВД по Ростовской области сообщили, что по данному факту публикации проводится проверка. Подробности не уточняются.

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