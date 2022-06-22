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Происшествия22 июня 2022 11:05

Появилось видео беспилотников, фрагменты которых нашли на загоревшемся заводе

Публикуем кадры, которые присылают очевидцы с места событий
Михаил СТРИЖЕВ
Фото с территории нефтезавода. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

Фото с территории нефтезавода. Фото: управление МЧС по Ростовской области.

Появилось видео беспилотников, фрагменты которых предположительно были найдены на новошахтинском нефтезаводе. Напомним, 22 июня на предприятии в Красносулинском районе произошел пожар.

По данным властей, пожар произошел в вакуумной установке новошахтинского нефтезавода. Губернатор рассказал, что на территории предприятия обнаружены фрагменты двух беспилотников. Одна из версий произошедшего на данный момент — атаки беспилотников по техническим установкам.

На кадрах видно, как БПЛА движется в сторону новошахтинского завода. После того, как он исчезает из вида, над предприятием поднимается столб дыма. После чего на видео уже видно, как на территории полыхает огонь.

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