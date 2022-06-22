В Ростове-на-Дону более чем на 7% сократилась очередь нуждающихся в жилье

В текущем году власти Ростова планируют улучшить жилищные условия еще 364 семей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам прошлого года число семей льготных категорий, стоящих в очереди на получение жилья, сократилось более чем на 7%. Что является важным показателем, свидетельствующим о том, насколько успешно власти города справляются с выполнением программы стимулирования жилищного строительства. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников.

- Важно, чтобы тренд на рост этого показателя был сохранен, - отметил Дмитрий Олейников. - Чтобы по итогам 2022 года он был как минимум не ниже, а может и выше.

В текущем году власти Ростова планируют улучшить жилищные условия еще 364 семей. Администрации донской столицы поручено обеспечить выполнение социальных обязательств перед детьми-сиротами по предоставлению 38 квартир в жилом районе Левенцовский. До конца 2022 года для этой категории граждан должны быть приобретены еще как минимум 166 жилых помещений.

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