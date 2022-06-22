Иномарка столкнулась с автобусом в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись автобус и иномарка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области случилась авария с участием легковушки и общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 22 июня, около полудня на улице Московской, в районе дома № 110 в городе Белая Калитва. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Hyundai i35 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "ПАЗ-320402".

На момент аварии в автобусе находилось десять человек. В ДТП пострадали водитель легковушки и пассажир автобуса.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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На момент аварии в транспорте находились шесть человек.