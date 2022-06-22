Депутаты гордумы Таганрога разочаровались в состоянии местных пляжей

Парламентарии Таганрога выявили недочеты на местных пляжах. Фото: пресс-служба гордумы Таганрога.

Таганрогские парламентарии проверили состояние Центрального и Приморского пляжей и остались им недовольны. Об этом сообщает пресс-служба гордумы приморского города.

Депутаты в ходе мониторинга узнали, что отдыхающие жалуются на отсутствие порядка на городских пляжах. Мусор не убирается, лавочки не ремонтируются, а вся территория заросла травой и камышом. Не соответствуют ожиданиям горожан и местные пляжные раздевалки. Вопросы вызвало состояние объектов на Центральном пляже, находящихся в частной собственности. По результатам проверки народные избранники в адрес администрации Таганрога направят порядка 20 рекомендаций о приведении пляжей в порядок. Так, было предложено представителям Управления ЖКХ и МКУ «Приморье», на чьем балансе находятся объекты, лично посещать муниципальные пляжи. Они должны будут на месте контролировать выполнение работ по наведению порядка в зоне отдыха.

Изменить ситуацию к лучшему можно только при деятельном, заинтересованном отношении ответственных должностных лиц, - говорится на сайте гордумы Таганрога. В ходе проверки депутаты поручили проверить прозвучавшую информацию о возможности создания новой муниципальной структуры – Дирекции парковых пространств – с закреплением Приморского пляжа и Приморского парка за Центром культурно-досуговой деятельности. В ведении этого учреждения уже находятся два парка – парк Горького и парк 300-летия Таганрога.

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