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Общество22 июня 2022 13:10

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал состояние придорожных рынков

Эта тема особо актуальна летом, считает глава региона
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Глава донского региона настоял на недопустимости несоблюдения правил при организации работы придорожных рынков.

Глава донского региона настоял на недопустимости несоблюдения правил при организации работы придорожных рынков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев подверг критике организацию работы и обустроенность придорожных рынков региона. По его словам, данный вопрос особо актуален в летний период, когда идет продажа урожая и активизируется автомобильное движение через регион. Об этом глава региона рассказал на заседании правительства.

Глава региона настоял на недопустимости несоблюдения правил при организации работы придорожных рынков и потребовал от глав муниципалитетов установить постоянный контроль за их деятельностью.

— Это ваше лицо, мое лицо и лицо правительства области, — объяснил губернатор. — Иногда стыдно становится, когда воздвигаются такие объекты. Все это надо убирать молниеносно. Каждый объект, если он возведен с нарушением правил, будет рассматриваться индивидуально.

Во время заседания донского правительства директор регионального департамента потребительского рынка Алексей Панкратов также рассказал, что донская торговля отлично справляется с трудностями. Несмотря на экономические вызовы и санкционное давление, ажиотажным спрос, оперативное импортозамещение и необходимость сохранения лояльного ценообразования, растут показатели оборота розницы, а также активно развивается интернет-торговля. При этом Ростовская область остается в пятерке российских лидеров по количеству рынков и ярмарок.

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