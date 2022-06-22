Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал состояние придорожных рынков

Глава донского региона настоял на недопустимости несоблюдения правил при организации работы придорожных рынков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев подверг критике организацию работы и обустроенность придорожных рынков региона. По его словам, данный вопрос особо актуален в летний период, когда идет продажа урожая и активизируется автомобильное движение через регион. Об этом глава региона рассказал на заседании правительства.

Глава региона настоял на недопустимости несоблюдения правил при организации работы придорожных рынков и потребовал от глав муниципалитетов установить постоянный контроль за их деятельностью.

— Это ваше лицо, мое лицо и лицо правительства области, — объяснил губернатор. — Иногда стыдно становится, когда воздвигаются такие объекты. Все это надо убирать молниеносно. Каждый объект, если он возведен с нарушением правил, будет рассматриваться индивидуально.

Во время заседания донского правительства директор регионального департамента потребительского рынка Алексей Панкратов также рассказал, что донская торговля отлично справляется с трудностями. Несмотря на экономические вызовы и санкционное давление, ажиотажным спрос, оперативное импортозамещение и необходимость сохранения лояльного ценообразования, растут показатели оборота розницы, а также активно развивается интернет-торговля. При этом Ростовская область остается в пятерке российских лидеров по количеству рынков и ярмарок.

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