В Ростовской области первые клиенты ВТБ получили ипотеку по сниженным процентам

ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Первые сделки прошли в нескольких регионах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Ставка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составляет 6,7%. Дисконт в 0,3 п.п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам, если они пользуются цифровыми сервисами или получают зарплату на карту банка.

На прошлой неделе ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей – для остальных регионов РФ.

- Поддержка населения в нынешних условиях – принципиальная задача ВТБ, поэтому мы первыми начали прием заявок по новой ипотеке с господдержкой и провели первые выдачи, как только постановление Правительства вступило в силу. Рассчитываем, что новые условия серьезно поддержат спрос на ипотеку в нашей стране. Дополнительно своим клиентам мы готовы предоставить возможность оформить кредит с лимитом до 30 млн рублей, что значительно расширяет возможности покупки квартир в новостройках, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 млрд рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 млрд.

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